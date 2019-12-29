وزير البترول: خفض متأخرات الشركاء لأكثر من 80%

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم خفض متأخرات الشركاء لأكثر من ٨٠٪ لتصل إلى ما يقل عن ٩٠٠ مليون دولار.



جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي بدأت جلساته اليوم، الأحد، ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، بما يتماشى مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، والذي تنظمة جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار.



وأضاف الملا، أنه تم رفع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنحو ١.٢٥٠ مليون وحدة لتصل إلى ١٠.٦ مليون وحدة.



وأكد وزير البترول أنه اليوم تم الإعلان عن نتيجة أول مزايدة عالميا للتنقيب في البحر الأحمر، حيث فازت ٣ شركات من كبرى الشركات عالميا بمساحات ١٠ آلاف كيلو متر مربع، باستثمارات ٣٣٦ مليون دولار.