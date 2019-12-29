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أخبار البلد

خبير زراعي: 100 ألف جنيه تكلفة إنتاج مشتل لنباتات الزينة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:14 م
نباتات الزينة
نباتات الزينة
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جمال صلاح الدين
أكد طارق عيسى خبير زراعة نباتات الزينة أن تصميم مشتل مناسب لنباتات وأشجار الزينة يتكلف نحو ١٠٠ ألف جنيه ، على أن يبدأ المستثمر الشاب بزراعة أنواع معينة يحتاجها السوق بشدة مثل اليوفوربا والأناناس والأكاسيا .

وأوضح عيسي خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان "على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أن معرض زهور الخريف الأول فرصة متميزة لهواة ومحترفى نباتات الزينة، لافتا إلى أن السوق المصرى يحتاج لزيادة الإنتاج بدلا من الاستيراد من الخارج.

من جانبه قال أحمد صلاح خبير نباتات الزينة إنه يهتم بالمشاركة كل عام بمعرض زهور الربيع ، وأنه فاجأ الجمهور هذا العام فى معرض زهور الخريف الأول بإنتاجه من شتلات الأشجار المثمرة التى تستخدم للزراعة فى الحدائق ومساحات اللاند سكيب، وذات شكل جمالى مميز.
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