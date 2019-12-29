نجم الأهلي يقترب من الانضمام الى الصفاقسى التونسى.. تفاصيل

أكدت إذاعة IFmTv التونسية أن النادي الرياضي الصفاقسي قد توصل لإتفاق مبدئي مع إدارة النادي الأهلي ، لضم لاعبه الأنجولي جيرالدو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وذكرت الإذاعة أن الناديين اتفقا مبدئيًا على ذهاب جيرالدو للنادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ، لكن العائق الوحيد الذي يقف أمام إتمام الصفقة حتى الآن، هو المقابل المادي الذي يطلبه النادي الأهلي ، والمقدر بـ 250 ألف دولار في فترة الإعارة.



ومن المتوقع رحيل جيرالدو عن النادي الأهلي، وذلك بسبب قدوم مهاجم أجنبي ، بناء على طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي في يناير القادم.



يذكر أن جيرالدو قد انتقل لصفوف النادي الأهلي ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادمًا من نادي أول أغسطس الأنجولي.