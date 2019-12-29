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أصل الحكاية

بدأت بـ كوبري وانتهت بـ وقفة على الكرة.. 3 أفعال أهلاوية استفزت الزمالك في 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:19 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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أحمد سالم
في صراع القطبين نحو الصدارة، يمارس اللاعبون كل ما في جهدهم من مراوغات لاستفزاز الخصم وإخراجه عن تركيزه للانقضاض عليه في والظفر بالفوز.

في عام 2019 كان الصراع محتدما بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في كل الألعاب وعلى كافة المنافسات الرياضية، وهو الصراع الأزلي الذي يشكل في مضمونه الثقافة الرياضية لدى الشارع المصري.

مارس النادي الأهلي على مستوى الإدارة واللاعبين مهامهم في استفزاز الخصم سواء من خلال الصفقات أو الرد على تصريحات إدارة الزمالك أو حركات اللاعبين في الملاعب وهو ما كاد أن يتسبب في أزمة بين القطبين.

كوبري كرة السلة

في مباراة بين الأهلي والزمالك لكرة السلة أقيمت مطلع شهر نوفمبر الماضي، ضمن مباريات دورى الـ16 من بطولة الكأس، كان الأهلي قد ضمن الفوز في المباراة في الثواني الأخيرة قبل أن يستغل إيهاب أمين لاعب الأهلي مهارته في تمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك ( كوبري ) وهو ما اعتبره الفريق المنافس استهانة بالخصم ووقعت اشتباكات بين اللاعبين.

وشهدت المباراة التي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 92 / 80 اشتباكات بين الجماهير وكذلك بين اللاعبين بعضهم البعض على خلفية ( الكوبري ) ما عرض الناديين لعقوبات من اتحاد كرة السلة.

صفقة كهربا

في الوقت الذي اتهم فيه مجلس ادارة نادي الزمالك اللاعب محمود كهربا بالهروب من النادي الى الدوري البرتغالي، رغم استمرار عقده مع الفريق، صفع مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك بالتعاقد مع محمود كهربا قادما من نادي أفيس البرتغالي.

وكانت صفقة كهربا إحدى الصفقات الاستفزازية بين القطبين، بعد صفقة عبدالله السعيد التي استطاع من خلالها نادي الزمالك توجيه ضربة قوية للأهلي بالحصول على توقيع اللاعب الذي ثارت حوله أزمة بعد ذلك ولم يلعب لأي من الفريقين.

ويؤدي كهربا الحصص التدريبية مع لاعبي الأهلي في ستاد مختار التتش استعدادا لقيده في قائمة الفريق المحلية والافريقية مع بداية العام الجديد.

الوقوف على الكرة في مباراة الشباب

شهدت المباراة التي أقيمت اليوم بين فريق شباب الأهلي، ضد شباب الزمالك خناقة شوارع بين اللاعبين بعد تعمد لاعب الأهلي الوقوف على الكرة تقليدا لواقعتين سابقتين لـ رمضان صبحي استفز بهما لاعبي الزمالك.

وخلال المباراة التي شهدت تفوق الأهلي على الزمالك في دوري الشباب قام اللاعب محمد فخري، لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة، وهو ما أغضب لاعبي الزمالك وبادروا بالاشتباك مع اللاعب.

وبفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، احتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.
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