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مرأة

احذر.. تناول هذه الأكلات يصيبك بـ الزهايمر المبكر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
أطعمة تزيد من خطر
أطعمة تزيد من خطر الأصابة بالزهايمر
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نهى هجرس
يعد مرض الزهايمر من الأمراض التى يمكن ان تصيب الأشخاص في أعمار المختلفة، ولكن فى أغلب الأوقات تصيب كبار السن نتيجة لكبر السن وتعدد الأمراض.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أبرز الأطعمة التى يمكن أن تزيد من الإصابة بمرض الزهايمر.

- الوجبات السريعة
تعد الوجبات السريعة من أكثر الأطعمة التى تسبب العديد من الأمراض المختلفة، واشهرها السمنة المفرطة، ولكن الوجبات السريعة تحتوى على العديد من المركبات المضرة التى تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر.

- اللحوم الحمراء
تحتوى اللحوم على العديد من الحديد، ويعد تناول مركبات الحديد بشكل كبير ومفرط من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالزهايمر المبكر.

- البيتزا
تعد البيتزا من الأطعمة التى يقبل عليها ويتناولها العديد من الأشخاص، ولكنها تسبب العديد من الأمراض وذلك لأحتوائها على العديد من الزيوت المهدرجة مما تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر.
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