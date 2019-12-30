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أخبار العالم

اجتماع طارئ للرئيس الأمريكي وقادته العسكريين.. لهذا السبب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه حضر إلى مارا لاجو، مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب، لإحاطة الرئيس بالأوضاع الجارية خلال 72 ساعة. 

وأضاف بومبيو: "لن نقف متفرجين بينما تتخذ الجمهورية الاسلامية في ايران إجراءات تعرض حياة الأمريكيين من الرجال والنساء للخطر". 

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قد وصل إلى مقر إقامة ترامب بفلوريدا، برفقة وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، لمناقشة الاوضاع في أعقاب الهجمات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأكدت استخبارات كتائب حزب الله أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".

وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي". 

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي". 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
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