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رياضة

تشجيعية فخر ليا.. حازم إمام يحتفل بقناة الزمالك الجديدة.. بهذه الطريقة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
حازم امام
حازم امام
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مصطفى كرم
شارك الكابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من بروموا قناة الزمالك الجديدة.

وعلق حازم امام علي الصورة قائلا "تشجيعية فخر لجماهيره #الزمالك" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، البرومو الخاص بقناة نادي الزمالك والتي احتوت على عدد من نجوم ورموز القلعة البيضاء.

وتواجد في برومو قناة نادي الزمالك كل من" مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، حازم إمام ، كريم حسن شحاتة ، خالد الغندور، إسماعيل يوسف ، مدحت عبد الهادي ، جمال حمزة ، عبد الواحد السيد، علي خليل ، طارق يحيى، أيمن منصور، عادل المأمور ، بالإضافة إلى ظهور الإعلامى أحمد جمال ، والناقد شادى عيسى، والإعلامية فرح على ، والإعلامية نيرة الأحمر.

ومن المقرر أن تنطلق القناة بالبث الحي لجماهير القلعة البيضاء مساء يوم 31 ديسمبر قبل ساعات قليلة من استقبال العام الجديد 202‪0
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