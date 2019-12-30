انطلاق امتحانات المرحلة الإبتدائية لـ41 تلميذا بلجان خاصة داخل مستشفى 57357

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجنة الخاصة في مستشفى سرطان الأطفال 57357، تزامنا مع بدء امتحانات المرحلة الإبتدائية في مدارس مصر، وذلك للأطفال المحجوزين لتلقي العلاج داخل المستشفى، من الصفوف المختلفة، وتستمر حتى 11 يناير 2020.



وقال طارق عبد الله منسق عام الامتحانات بين وزارة التربية والتعليم ومستشفى 57357 - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "إن هناك 8 لجان خاصة في المرحلة الإبتدائية، التي تنعقد في المستشفى على مدار 8 أيام، وهي 29 و30 و31 ديسمبرالحالي، و2 و4 و5 و9 و11 يناير المقبل".



وأوضح أن اللجان الخاصة في 57357 تضم الفرق الدراسية من الصف الثالث "يومان امتحانات"، والرابع "3 أيام"، والخامس "4 أيام"، والسادس الإبتدائي "4 أيام امتحانات"، بواقع 41 تلميذا، بينهم 28 من المدارس الحكومية، و13 من مدارس التجريبيات واللغات، وهم من 15 محافظة.



وأشار إلى أن الامتحانات تجرى تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم، حيث يوفد الدكتور خالد عبده مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، رئيس اللجنة والمراقبين، ويرسل ورق الأسئلة المعدة من قبل الإدارة للجنة مع رئيسها، والذي يجمع أوراق الإجابات بعد انتهاء اللجان، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عدم التلاعب في أوراق إجابات التلاميذ.



وأضاف أنه عقب ذلك يتم إعادة الورق إلى مدرستي الطيبي الإبتدائية للبنات، وجاردن سيتي للغات، وهما أقرب مدرستين للمستشفى، ولذلك تم تكليفهما بملاحظة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابات ثم إرسالها مصححة مع النتيجة والشهادات لإدارة السيدة زينب التعليمية لاعتمادها وإرسألها إلى محافظات التلاميذ التي وفدوا منها.



ولفت إلى أن نظام اللجان الخاصة بالمستشفى يأتي طبقا لقرار من وزير التربية والتعليم رقم 258 الصادر في 30 يوليو 2013 بشأن تشكيل لجان خاصة لامتحان الطلاب نزلاء مستشفى 57357، حيث نصت مادته الأولى على "عقد امتحان الطلاب المرضى نزلاء مستشفى الأورام للأطفال 57357 داخل هذه المستشفى كل عام (الدورين الأول والثاني)"، وذلك طبقا لقواعد محددة.



ومن جانبها، أوضحت نادية إبراهيم مدرسة لغة عربية إبتدائي بإحدى المدارس الخاصة داخل المستشفى أنها تتواجد بشكل يومي مع زملائها في باقي المواد الدراسية بدءا من مرحلة الإبتدائي وحتى الثانوية العامة، وعلى مدار العام الدراسي كاملا من أجل شرح الدروس والمناهج للأطفال مرضى السرطان من الفرق الدراسية المختلفة، وإعدادهم بشكل جيد يؤهلهم لاجتياز الامتحانات الخاصة بهم في سنوات النقل والشهادات، وإعانتهم على تلقي الدروس، سواء كان في مقر المدرسة بمكتبات الطوابق الرابع والخامس والسادس.



وأكدت أنه في حالة عدم قدرة الطفل المريض بسبب مرضه أو جلسات العلاج الكيمياوي أو الإشعاعي أو المناعي أو إجراء العمليات، يذهب المدرسون إليه في غرفته لشرح دروسه، وذلك حسب جدول المدرسة الرسمي يوميا والمعلن عنه يوميا.





