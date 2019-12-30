لا تتجاهلها.. أعراض تنذر عن خطر الإصابة بالسرطان

السرطان المرض المعروف عنه الصامت القاتل حيث يتم نمو الخلايا وانتشارها بشكل لا يمكن التحكم فيه. وبإمكان هذا المرض إصابة كل أعضاء الجسم تقريبًا ويقول أخصائي الجلدية والمناعة فادي الغزالي إن هناك بعض الأعراض التي تنذر بخطر الإصابة بأمراض خطيرة.



الأعراض

تنقسم أعراض السرطان إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي:

1- أعراض عامة: كفقدان الوزن، تعب وإرهاق عام، فقدان الشهية، التعرق خصوصًا أثناء الليل.

2- أعراض موضعية: كظهور كتلة صلبة أو تغيرات في شكل سطح الجلد الخارجي.

3- أعراض تدل على الانتشار: كحدوث تضخم في الغدد الليمفاوية المختلفة في الجسم أو في الكبد أو ألم في العظام.



ومن المهم جدا التركيز على العلامات التالية بشكل خاص:

نقص غير معلوم السبب في الوزن يتجاوز الـ 10 % من الوزن خلال 6 أشهر.

تغير في عادات التغوط أو التبول.

صعوبة في البلع أو عسر هضم حديث.

سيلان أو نزف غير طبيعي من فوهات البدن .

كتلة أو تسمك في أي مكان من الجسم وخاصة الثدي عند المرأة.

تغير في لون أو حجم الشامة .

بحة أو سعال مزعج لا يستجيب للعلاج خاصة إذا ترافق مع نفث دم.

تقرح لا يستجيب للعلاج خلال 20 يوم.

تعرق ليلي غزير غير طبيعي .

حدوث شلل لبعض من أجزاء الجسم وفقدان الصوت في حالة السرطان بأي جزء من الجهاز العصبي.



بالخلاصة عند اكتشاف أي عرض أو شك بالأعراض السرطانية مراجعة الطبيب فورا.

طبعا أغلب الأورام علاجها جراحي ويتبعه الكيماوي والأشعة....وبعض العلاجات الهرمونية.