أول تعليق من روسيا على الضربات الأمريكية في العراق

علقت وزارة الخارجية الروسية على القصف الأمريكي على مقرات كتائب حزب الله العراقية والحشد الشعبي.



وبحسب "رويترز"، قالت الخارجية الروسية إن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة.



وأعربت موسكو عن قلقها الشديد إزاء تبادل الضربات بين "كتائب حزب الله العراقية ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق.



وأشارت موسكو إلى أن السلطات العراقية أدانت القصف الأمريكي ووصفته بالانتهاك لسيادة البلاد، وأنه تهديد لأمنها.



وأضافت: "نعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وضارة ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد".

