محو الأمية مشكلات وحلول.. جامعة المنيا تختتم الندوات التعريفية

اختتمت جامعة المنيا ندواتها ولقاءاتها التعريفية التي تعقدتها لطلاب الكليات المعنية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار خلال الفصل الدراسي الأول بندوة بكلية دار العلوم بعنوان "محول الأمية .. مشكلات وحلول"، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم.



والتى تهدف إلى تعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم للمشاركة به، وشرح الإجراءات والقواعد التي يجب أن يتبعها الطلاب للاشتراك، وتذليل الصعاب أمامهم والتسهيل عليهم لتعليم الأميين المُكلفين بهم.



حاضر الندوة الدكتور بليغ حمدي أستاذ بكلية التربية ومنسق مشروع محو الأمية بجامعة المنيا، وذلك بحضور عميد الكلية، والدكتور محمد طه منسق المشروع بكلية دار العلوم، وسمر سمير مدير العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المنيا.



تأتي هذه الندوة استكمالًا لإحدى عشر ندوة تم عقدها بكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ودار العلوم، والتربية الرياضية، والتربية النوعية المختص طلابها بمحو أمية 8 أميين على الأقل لإتمام متطلبات التخرج.



وتناول د."بليغ حمدي" خلال الندوة التعريفية لطلاب الكليات المنوط بها مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، تعريف الطلاب بالمشروع، وكيفية تسجيل بياناتهم وبيانات الدراسين، وخطوات التعامل مع فرع المنيا بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ومواعيد وإجراءات الاختبارات الدورية لمحو الأمية، موضحًا المكافآت التي يحصل عليها الطالب نظير محو الأمية، والتسهيلات التى توفرها الجامعة من قاعدة البيانات المركزية للأميين بالمحافظة لتيسير التعاون بين الطلاب وهيئة تعليم الكبار.



حيث أصدر المسئولون عن مشروع محو الأمية بجامعة المنيا في ختام ندوات الفصل الدراسي الأول توصياتهم بعقد ورش عمل ودروات تدريبية لطلاب الجامعة على تعليم مبادئ القراءة، والكتابة، والحساب للأميين المستهدفين من المشروع.