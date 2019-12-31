كشفه كتاب The Firm.. كيف كان رد فعل الأمير تشارلز على وفاة ديانا

كانت وفاة الأميرة ديانا المفاجئة في حادثة بمثابة صدمة كبيرة لأبنائها والتي سببت لهم ألما شديدا وحزنا قويا على فراقها بشكل مأساوي، ولم يقتصر الحزن على الامير وليام والأمير هاري، بل كان للأمير تشارلز نصيب كبير من الألم والحزن على فراق زوجته السابقة رغم خلافاتهما.



وتزوجت الأميرة ديانا والأمير تشارلز في حفل زفاف ملكي في عام 1981، وعانى الثنائي خلال زواجهما من الفشل وحاصرتهم المشكلات من كل جانب حتى أنهم لم يتمكنا من تجاوزها وعرف زواجهما بأنه زواج سيء السمعة وبحلول عام 1992 انفصلا الأمير والأميرة، وتم الطلاق نهائيًا في عام 1996 ، أي قبل عام واحد من وفاة الأميرة المفاجئة في أغسطس 1997.



وعلى الرغم من المشكلات الكثيرة ظن البعض أن الأمير تشارلز لم يحزن على فراق الأميرة ، ولكن أوضح كتاب السيرة الملكية لعام 2005 "The Firm"، والتي راقبت خلاله الكاتبة "بيني جونور" رد فعل الأمير تشارلز العاطفي على وفاة أميرة ويلز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وكتبت جونور: "أحب تشارلز ديانا من أعماقه، فكانت والدة لأبنائه بعد كل شيء، وكان غارقًا في مأساة حياتها وموتها، في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، فقد بدى عليه الحزن الشديد".



وأشارت في كتابها، إلى أن "الأمير يدرك تمامًا أنه فشل في جعل حياته الزوجية والعائلية سعيدة، وفشل في جعلها صديقة وفشل في إنشاء منزل آمن ومحب لأطفالهم"، كما أوضحت أن تشارلز لم يشعر بالذنب بأي شكل من الأشكال ، سواء بخصوص وفاة ديانا أو علاقته بكاميلا.



وأكدت "جونور" أن الامير تشارلز أنه فعل كل ما في وسعه لإنجاح زواجه ، لكنه فشل وما زال هذا الفشل يؤلمه حتى يومنا هذا.

