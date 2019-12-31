حصاد 2019 | نماذج متميزة من المعلمين والطلاب كرمتهم التعليم خلال العام

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2019، على تكريم عدد من النماذج الإيجابية المتميزة من الطلاب والمعلمين.
ففي أبريل 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018/ 2019، حيث تم تكريم الأوائل ممن حفظوا ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ أحاديث الأربعين النووية وتفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، حيث جاء بالمركز الأول كلٍ من جهاد أحمد السمان بمدرسة رمضان عثمان الإعدادية بمحافظة سوهاج، وبيان عبد الرازق عبد القادر بمدرسة الملكة الثانوية للغات بمحافظة القاهرة، ورضوى حسن منير بمدرسة أبو تشتت الإعدادية بمحافظة المنيا، وجاء بالمركز الثانى عبد الرحمن بكر مرسال بمدرسة أحمد لطفى السيد بمحافظة الدقهلية، وإسلام المهدى أحمد عبد الرحيم بمدرسة المتفوقين الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، وآية رضا عبد الهادى بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بمحافظة السويس، وجاء بالمركز الثالث علياء خالد إمام بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بمحافظة دمياط، وجهاد يوسف حسن بمدرسة الشروق الخاصة بمحافظة أسيوط، وإياد أحمد الخضرى سعد الدين بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد.
كما تم تكريم الفائزين بالمركز الأول للمستوى الثانى ممن حفظوا عشرين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ عشرين حديثًا من الأربعين النووية، وتفسير جزأين من القرآن الكريم، وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول للمستوى الثالث ممن حفظوا عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ عشرة أحاديث من الأربعين النووية وتفسير جزء واحد من القرآن الكريم.
كرّمَ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، رانيا محمد عزت الطالبة بمدرسة أبيس الصناعية بإدارة شرق الإسكندرية لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة التي أقيمت بمدينة فيجي بأستراليا في منافسات وزن 76 كجم ونجاحها في تحقيق مجموع 219 كجم متفوقة على لاعبات تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا، جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على رعاية المواهب من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات، لتشجيعهم على بذل الجهد لرفع اسم مصر عاليًا.
وأعرب نائب وزير التعليم عن فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققتها الطالبة، مقدمًا لها شهادة التقدير تكريمًا لما حققته خلال هذه البطولة، ومهنئًا لها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم، ومتمنيًا لها مزيدًا من التوفيق وطالبها بالحفاظ على هذا المركز.
كما كرم نائب الوزير للتعليم الفني، مدرب المنتخب محمد على الطنطاوي، لمساهمته في تدريب المنتخب بما انعكس إيجابيًا على الطالبة وتحقيقها المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال.
وأشاد مجاهد بمجهودات الدكتورة منال المغربي مسئول الأنشطة التربوية بقطاع التعليم الفني بـ وزارة التربية والتعليم؛ لمتابعتها للفرق الرياضية في القطاع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بذل الجهد من أجل إعداد أبطال مصر بشكل علمي وممنهج.
وفي سبتمبر 2019
شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حفل تكريم الطلاب الحاصلين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتي أقيمت في مقدونيا - أغسطس 2019، وتم منحهم مكافأة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل فرد مهداة من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك لكلٍ من: "الطالب مهاب محمد سعيد عبد الحق من مدرسة سلمان الفارسي بإدارة السلام التعليمية، والطالب عمر أحمد عطية صادق من مدرسة سمير فهمى الرسمية لغات بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والطالب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد من مدرسة مجمع الملك فهد النموذجي لغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، والطالب مازن رضا عبد الفتاح عثمان من مدرسة أبو بكر الرياضية التجريبية بإدارة الوايلي التعليمية، والطالب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بإدارة الوايلي التعليمية، الطالب محمد سمير بدوى محمد العفيفي مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، والطالب عمر أحمد حمدي لطفى من مدرسة منجرين فالي بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، والطالب يوسف علاء الدين أحمد مدرسة محمد زهران التجريبية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، والأستاذ حسام معتمد هداية عبد السميع معلم أول تربية رياضية بمدرسة طحلة الإعدادية بنين حكم دولي، والأستاذ تامر محمد فكرى عبد الواحد السيد موجه بإدارة العبور التعليمية مراقب دولي".
وفي أكتوبر 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم كلًا من ممدوح السباعى مدرس الدمج ورئيس قسم رعاية الموهوبين بإدارة البلينا التعليمية، والمُعلمة إصلاح السيد على حسن مديرة مدرسة صفية زغلول بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، لكونهما نماذج مشرفة من المعلمين الذين يُحتذى بهم في التفاني في العمل والإخلاص.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تكريم المُعلم ممدوح السباعي، مدرس الدمج ورئيس قسم في محافظة سوهاج، لأنه حمل التلميذة "حسناء" من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "مؤسسة بني حميل للتعليم الأساسي" من مكانها الذي تجلس به على الكرسي المتحرك الخاص بها إلى السبورة حتى تتمكن من مشاركة زملائها في الإجابة على السؤال الذي طرحه خلال الحصة، مما يعد لفتة إنسانية من مدرس مخلص ومحب لعمله.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن سبب تكريم المُعلمة إصلاح السيد على حسن معلم خبير مديرة مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسى بالمقطم، هو أنها أم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم، وتعمل أربعين عامًا في التربية والتعليم؛ لانضباطها وتطبيقها للقوانين بفاعلية وحزم.
وفي أكتوبر 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 3 معلمين من النماذج الإيجابية بالعملية التعليمية واعتبرتهم قدوة لباقى المعلمين.
أول هؤلاء المعلمين المكرمين ياسر أحمد يس، معلم خبير تربية رياضية بمدرسة البطل على عثمان بإدارة سوهاج التعليمية، لأنه جعل الأطفال من ذوى الإعاقة يشاركون بحصص الألعاب الرياضية، وانتشرت صورته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عند قيامه بمساعدة الطفل محمد فريد بالصف الثالث الابتدائى ويعانى ضمور عضلات من المشاركة باللعب والجرى بالكرسي المتحرك مع باقي زملائه.
كما كرمت وزارة التربية والتعليم سامى محمد، معلم الدراسات الاجتماعية بمدرسة الصفوة لغات بالإسكندرية، لأنه صمم ابتكارا للاحتفال بنصر أكتوبر من خلال لعب من المدرعات والدبابات والعساكر وحفر قناة السويس فى حوش المدرسة وبها مياه، مما مكن الطلاب من عبور القناة وهدم خط بارليف.
كما كرمت وزارة التربية والتعليم، محمد مصطفى كريم، معلم علوم أزهرية بسوهاج، لأنه ابتكر طرق تدريس ممتعة للطلاب من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات وظائف دكتور ضابط مهندس ومنحهم القاب جيدة عند التميز وعقابهم بسحب اللقب لتشجيع الطلاب على المذاكرة.
وفي نوفمبر 2019
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "ابدع وابتكر" لطلاب المرحلة الإعدادية: الطالب فارس ياسر محمود الفائز الأول من مجمع بورفؤاد الرسمية لغات بمحافظة بورسعيد، والطالب محمود مصطفى الشيحة الفائز الثانى من مدرسة الزرقا بمحافظة دمياط، والطالب أندرو اقلديوس بخيت الفائز الثالث من مدرسة السلام الإعدادية الرسمية لغات بمحافظة الإسماعلية، والطالب زياد عماد رشاد الفائز الرابع من مدرسة الشهيد الجندى الإعدادية بمحافظة المنوفية، والطالب زياد محمد عامر الفائز الخامس من مدرسة المعرفة الرسمية لغات بمحافظة الجيزة.
ففي أبريل 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018/ 2019، حيث تم تكريم الأوائل ممن حفظوا ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ أحاديث الأربعين النووية وتفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، حيث جاء بالمركز الأول كلٍ من جهاد أحمد السمان بمدرسة رمضان عثمان الإعدادية بمحافظة سوهاج، وبيان عبد الرازق عبد القادر بمدرسة الملكة الثانوية للغات بمحافظة القاهرة، ورضوى حسن منير بمدرسة أبو تشتت الإعدادية بمحافظة المنيا، وجاء بالمركز الثانى عبد الرحمن بكر مرسال بمدرسة أحمد لطفى السيد بمحافظة الدقهلية، وإسلام المهدى أحمد عبد الرحيم بمدرسة المتفوقين الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، وآية رضا عبد الهادى بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بمحافظة السويس، وجاء بالمركز الثالث علياء خالد إمام بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بمحافظة دمياط، وجهاد يوسف حسن بمدرسة الشروق الخاصة بمحافظة أسيوط، وإياد أحمد الخضرى سعد الدين بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد.
كما تم تكريم الفائزين بالمركز الأول للمستوى الثانى ممن حفظوا عشرين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ عشرين حديثًا من الأربعين النووية، وتفسير جزأين من القرآن الكريم، وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول للمستوى الثالث ممن حفظوا عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ عشرة أحاديث من الأربعين النووية وتفسير جزء واحد من القرآن الكريم.
وفي يونيو 2019
كرّمَ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، رانيا محمد عزت الطالبة بمدرسة أبيس الصناعية بإدارة شرق الإسكندرية لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة التي أقيمت بمدينة فيجي بأستراليا في منافسات وزن 76 كجم ونجاحها في تحقيق مجموع 219 كجم متفوقة على لاعبات تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا، جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على رعاية المواهب من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات، لتشجيعهم على بذل الجهد لرفع اسم مصر عاليًا.
وأعرب نائب وزير التعليم عن فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققتها الطالبة، مقدمًا لها شهادة التقدير تكريمًا لما حققته خلال هذه البطولة، ومهنئًا لها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم، ومتمنيًا لها مزيدًا من التوفيق وطالبها بالحفاظ على هذا المركز.
كما كرم نائب الوزير للتعليم الفني، مدرب المنتخب محمد على الطنطاوي، لمساهمته في تدريب المنتخب بما انعكس إيجابيًا على الطالبة وتحقيقها المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال.
وأشاد مجاهد بمجهودات الدكتورة منال المغربي مسئول الأنشطة التربوية بقطاع التعليم الفني بـ وزارة التربية والتعليم؛ لمتابعتها للفرق الرياضية في القطاع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بذل الجهد من أجل إعداد أبطال مصر بشكل علمي وممنهج.
وفي سبتمبر 2019
شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حفل تكريم الطلاب الحاصلين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتي أقيمت في مقدونيا - أغسطس 2019، وتم منحهم مكافأة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل فرد مهداة من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك لكلٍ من: "الطالب مهاب محمد سعيد عبد الحق من مدرسة سلمان الفارسي بإدارة السلام التعليمية، والطالب عمر أحمد عطية صادق من مدرسة سمير فهمى الرسمية لغات بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والطالب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد من مدرسة مجمع الملك فهد النموذجي لغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، والطالب مازن رضا عبد الفتاح عثمان من مدرسة أبو بكر الرياضية التجريبية بإدارة الوايلي التعليمية، والطالب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بإدارة الوايلي التعليمية، الطالب محمد سمير بدوى محمد العفيفي مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، والطالب عمر أحمد حمدي لطفى من مدرسة منجرين فالي بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، والطالب يوسف علاء الدين أحمد مدرسة محمد زهران التجريبية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، والأستاذ حسام معتمد هداية عبد السميع معلم أول تربية رياضية بمدرسة طحلة الإعدادية بنين حكم دولي، والأستاذ تامر محمد فكرى عبد الواحد السيد موجه بإدارة العبور التعليمية مراقب دولي".
وفي أكتوبر 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم كلًا من ممدوح السباعى مدرس الدمج ورئيس قسم رعاية الموهوبين بإدارة البلينا التعليمية، والمُعلمة إصلاح السيد على حسن مديرة مدرسة صفية زغلول بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، لكونهما نماذج مشرفة من المعلمين الذين يُحتذى بهم في التفاني في العمل والإخلاص.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تكريم المُعلم ممدوح السباعي، مدرس الدمج ورئيس قسم في محافظة سوهاج، لأنه حمل التلميذة "حسناء" من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "مؤسسة بني حميل للتعليم الأساسي" من مكانها الذي تجلس به على الكرسي المتحرك الخاص بها إلى السبورة حتى تتمكن من مشاركة زملائها في الإجابة على السؤال الذي طرحه خلال الحصة، مما يعد لفتة إنسانية من مدرس مخلص ومحب لعمله.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن سبب تكريم المُعلمة إصلاح السيد على حسن معلم خبير مديرة مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسى بالمقطم، هو أنها أم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم، وتعمل أربعين عامًا في التربية والتعليم؛ لانضباطها وتطبيقها للقوانين بفاعلية وحزم.
وفي أكتوبر 2019
كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 3 معلمين من النماذج الإيجابية بالعملية التعليمية واعتبرتهم قدوة لباقى المعلمين.
أول هؤلاء المعلمين المكرمين ياسر أحمد يس، معلم خبير تربية رياضية بمدرسة البطل على عثمان بإدارة سوهاج التعليمية، لأنه جعل الأطفال من ذوى الإعاقة يشاركون بحصص الألعاب الرياضية، وانتشرت صورته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عند قيامه بمساعدة الطفل محمد فريد بالصف الثالث الابتدائى ويعانى ضمور عضلات من المشاركة باللعب والجرى بالكرسي المتحرك مع باقي زملائه.
كما كرمت وزارة التربية والتعليم سامى محمد، معلم الدراسات الاجتماعية بمدرسة الصفوة لغات بالإسكندرية، لأنه صمم ابتكارا للاحتفال بنصر أكتوبر من خلال لعب من المدرعات والدبابات والعساكر وحفر قناة السويس فى حوش المدرسة وبها مياه، مما مكن الطلاب من عبور القناة وهدم خط بارليف.
كما كرمت وزارة التربية والتعليم، محمد مصطفى كريم، معلم علوم أزهرية بسوهاج، لأنه ابتكر طرق تدريس ممتعة للطلاب من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات وظائف دكتور ضابط مهندس ومنحهم القاب جيدة عند التميز وعقابهم بسحب اللقب لتشجيع الطلاب على المذاكرة.
وفي نوفمبر 2019
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "ابدع وابتكر" لطلاب المرحلة الإعدادية: الطالب فارس ياسر محمود الفائز الأول من مجمع بورفؤاد الرسمية لغات بمحافظة بورسعيد، والطالب محمود مصطفى الشيحة الفائز الثانى من مدرسة الزرقا بمحافظة دمياط، والطالب أندرو اقلديوس بخيت الفائز الثالث من مدرسة السلام الإعدادية الرسمية لغات بمحافظة الإسماعلية، والطالب زياد عماد رشاد الفائز الرابع من مدرسة الشهيد الجندى الإعدادية بمحافظة المنوفية، والطالب زياد محمد عامر الفائز الخامس من مدرسة المعرفة الرسمية لغات بمحافظة الجيزة.