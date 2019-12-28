حصاد 2019 | أبرز ما تم إنجازه في التعليم الفني على مدار العام

اتخذت وزارة التربية والتعليم ، العديد من الخطوات على مدار عام 2019 ، في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر.



حيث بدأت وزارة التربية والتعليم تحويل مناهج التعليم الفني من مناهج مبنية على المحتوى إلى مناهج مبنية على إكساب الجدارات، بعد أن يتم التعرف على الجدارات الخاصة بكل مهنة عن طريق أرباب الأعمال بها، وتقرر إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم التقني والفني والمهني ، وتم الانتهاء من مسودة قانون هذه الهيئة.



وشهد عام 2019 ، اهتمام وزارة التربية والتعليم ، بتدريب المدرسين في مدارس التعليم الفني على آليات المناهج الجديدة، والتي تعتمد على نظام الجدارات لضمان خروج الطلاب مؤهلين لسوق العمل مباشرة، وهو نظام يعتمد على تدريس حزمة من المعارف وحزمة أخرى من المهارات.



ومن أبرز الإنجازات التي تمت في التعليم الفني خلال 2019 ، هو افتتاح وتشغيل عدد 11 مدرسة لــ التكنولوجيا التطبيقية لأول مرة في مصر ، وتتمثل خريطة أماكن و تخصصات هذه المدارس فيما يلي : مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني ، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية وهي أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات ، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية ومقرها مدينة الشروق بالقاهرة، وهي أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات



ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، وهي متخصصة في التركيبات الكهربائية وتبريد وتكييف الهواء والتصنيع الميكانيكي ، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، متخصصة في التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، والتبريد والتكييف ، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وهي متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا ، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم ، ومدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة الشرقية، وهي متخصصة في الصيانة الكهربائية، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، متخصصة في البتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات



ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، متخصصة في تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء ، ومدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.



وخلال 2019 ، قام كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التعليم الفنى بالوزارة وكلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســـوان فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ، وتضمن البروتوكول قيام كلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســـوان بتقديم الدعم الأكاديمي والفني للمُعلمين من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمُعلمين للتوعية بطرق وأساليب تدريس المقررات المعنية بتخصص الطاقة الشمسية وكذلك شرح المناهج العلمية المقررة لتخصصات الطاقة الشمسية من الناحية النظرية والعملية.



وشمل البروتوكول على التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفنى وجامعة أسوان على استخدام المعامل المتاحة في النواحي التعليمية والبحثية بعد التنسيق وبما لا يتعارض مع الجداول والأعباء الدراسية لكلا الطرفين ومع الالتزام باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعدات والمعامل أثناء الاستخدام، وفي حالة حدوث أي أضرار نتيجة الاستخدام .



كما شهد عام 2019 ، توقيع وزارة التربية والتعليم لبروتوكول مع وزارة الزراعة ، لتوفير باحثين متخصصين ومؤهلين من ذوى الخبرة؛ وتدريب كوادر هيئة التدريس، وتأهيل طلبـة التعليم الفنى الزراعى فى مجال (الثروة الحيوانية والداجنة وكل ماله علاقة بهذا المجال)، وتوفير بالمادة العلمية التى تساهم فى تطوير مناهج المدارس الزراعية، وإمدادهم بأحدث الكتيبات والإرشادات والمنشورات الخاصة بالتعليم الزراعى.



كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET وشركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية، وقد تضمنت الاتفاقية عدد من البنود الخاصة بدعم التدريب الفني لطلاب المدارس الثانوية الزراعية والتكوين المهني وزيادة الأنشطة الزراعية الخاصة بمحافظة الأقصر، وتكثيف أوجه التعاون بين المزارعين والطلاب بهدف زيادة انتاجية الطماطم المجففة بما يسهم في زيادة حجم الصادرات.



كما شملت الاتفاقية دعم الطلاب وخريجي المدارس الزراعية وتأهيل المزراعين لفتح أسواق إضافية تساهم في خلق فرص عمل وتكون إضافة للسوق المحلي للتغلب علي مشاكل تذبذب الأسعار في السوق، هذا بالإضافة إلي حث وتشجيع المزارعين علي إنشاء مناشر خاصة بهم لتجفيف الطماطم، وهو ما قام به عدد من المزارعين في مدن إسنا وأرمنت.



وخلال 2019 .. تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا"، على توسيع التعاون بين الطرفين لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معاير الجودة العالمية، بالإضافة إلي التوسع فى تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدراس الفنية بمصر.



وبصدد هذا الاتفاق ، وقعت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وكيوكو ناكانو رئيسة وفد من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا"



وخلال 2019 ، تم توقيع بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن ، وتم تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020 في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، كما تم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.