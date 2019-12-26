حصاد التربية والتعليم في الغربية خلال 2019.. افتتاح 28 مدرسة جديدة على مستوى مراكز المحلة وبسيون وكفر الزيات

- افتتاح 28 مدرسة ابتدائية وإعدادية لاستيعاب طلاب في الغربية

- تكليف "ناصر حسن" وكيلا لوزارة التربية والتعليم





شهدت محافظة الغربية خلال فعاليات العام الدراسي لسنة 2019م سلسلة من الأحداث على مستوى ملف قطاع التربية والتعليم من خلال تكليف المهندس ناصر حسن وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالغربية خلفا لـ"محمد فاروق " وعودته مدير لإدارة غرب المحلة التعليمية فضلا عن افتتاح ما يقترب من 24 مدرسة جديدة بنطاق قري ومراكز طنطا والمحلة وكفر الزيات وبسيون ضمن فعاليات الخدمة العامة لأبناء الشارع الغرباوي .





كما انتظمت سير العملية التربوية بكافة مدارس بقري ومراكز محافظة الغربية من خلال توافد يقرب من مليون و250 ألف طالب للمشاركة فى بدء فى فعاليات العام الدراسي الجديد لسنة 2019 م – 2020 م وسط تشغيل 28 مدرسة جديدة عقب انتهاء كافة الاستعدادات النهائية وتجهيز الفصول لإستقبال الطلاب والطلاب الجدد على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وسمنود والسنطة وقطور وكفر الزيات وبسيون.





كما اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الأسبق فى افتتاح 7 مدارس جديدة بنطاق قرى الدواخلية و دمرو ونمرة البصل وميت الليث هاشم بمركز المحلة عقب انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من إتمام أعمال الإنشاءات والترميمات اللازمة لتسكين الطلاب والطالبات الجدد بمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي وهو ما لاقى استحسان الآلاف من أولياء الأمور الذين لاحظوا اهتمام الدولة على البدء فى تنشيط ورفع كفاءة التطوير.





فى المقابل أعطى محافظ الغربية تعليماته الى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة الإشراف الكامل ومتابعة سير فعاليات انتظام بدء العام الدراسي الجديد والوقوف على مواعيد وسبل تنظيم الحصص الدراسية والأنشطة التربوية على مستوى الإدارات التعليمية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب .





جاء ذلك بحضور الجولة الميدانية كل من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمد كمال مرعي وحامد جلال جهجه عضو مجلس النواب واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية .





وشدد المحافظ على ضرورة وإتمام سير الدراسة على مستوى 580 مدرسة رياض أطفال و830 مدرسة للتعليم الابتدائي حسب توزيع الجغرافي على الإدارات التعليمية على مستوى مدارس المحافظة .





وأشار محافظ الغربية انه كلف كافة قيادات ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالضرورة انجاح التجربة بالمدارس اليابانيه ودعمهم بالسبورات الذكية وتوفير طواقم أثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات حفاظا على تحقيق طفرة تعليمية لكافة الطلاب وتحقيق التلاؤم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.





كما افتتح محافظ الغربية، 6 مدارس جدد بقرى مركز المحلة الكبرى بتكلفة 60 مليون جنيه بإجمالي عدد (143) فصلا وبطاقة استيعابية 5577 طالبا وطالبة وذلك ضمن 30 مدرسة جديدة تم الانتهاء منهم خلال العام الحالي بتكلفة 253 مليون جنيه.





وبدأ محافظ الغربية الإفتتاحات بمدرسة قرية الدواخلية الابتدائية المشتركة المقامة على مساحة 1181م2 بتكلفة 8 ملايين جنيه وتضم 16 فصل عبارة عن (4 فصول رياض أطفال - 12 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 660 طالبا وطالبة، حيث شارك طلاب المدرسة في طابور الصباح وتحية العلم المصري .





جاء ذلك بحضور كل من المحاسب محمد كمال مرعي وحامد جلال جهجه عضو مجلس النواب وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وأعضاء المجلس التنفيذي المصغر ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وكبار المشايخ ووممثلي العائلات بمركز المحلة .





وواصل جولاته بافتتاح مدرسة قرية سندسيس للتعليم الأساسي الجديدة المقامة على مساحة 2102م2 بتكلفة 9 مليون جنيه وتضم 18 فصل (4 رياض أطفال - 14 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 900 طالب وطالبة ، وعقب الافتتاح تفقد عدد من الفصول و المكتبة والمعمل.





وتابع محافظ الغربية جولته بافتتاح مدرسة قرية نمرة البصل للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 2530م2 بتكلفة 12 مليون جنيه وتضم 33 فصل (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 1077 طالب وطالبة.





كما أفتتح مدرسة قرية الشرقية للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 1400 م2 بتكلفة 7 مليون جنيه والتي تضم 11 فصل (2 رياض أطفال - 9 فصول تعليمية) وتستوعب 450 طالب وطالبة ، وعقب الافتتاح تفقد مكتبة المدرسة ومسرح الأنشطة.





وفى قرية دمرو أفتتح محافظ الغربية مدرسة دمرو للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 2755م2 بتكلفة 13 مليون جنيه وتضم 33 فصل (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل دراسي) بطاقة 1350 طالب وطالبة.





كما أفتتح أيضًا مدرسة قرية ميت الليث هاشم الرسمية للغات المقامة على مساحة 2381م2 بتكلفة 11 مليون جنيه وتضم 28 فصل (4 فصول رياض أطفال - 24 فصل تعليمي).





وخلال الأفتتاح أكد محافظ الغربية أنه لأول مره لن تتجاوز كثافة الطلاب برياض الأطفال 45 طالب بدلًا من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة ، جاء ذلك تطبيقًا لخطة المحافظة لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب ، مشيرًا أنه خلال هذا العام تم الإنتهاء من 30 مدرسة جديدة بتكلفة 253 مليون جنيه وجارى العمل في إنشاء 30 مدرسة بتكلفة 430 مليون جنيه وذلك للاستمرار في تقليل كثافات الطلاب بالفصول حتى تصل إلى 30 طالب في الفصل خلال الأعوام القادمة.





كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بأن كل منهم مسئول عن الحالة الإدارية والطلاب بالمدرسة .





وشدد محافظ الغربية على ربط الخطة التشغيلية بالمدارس بالتوزيع الجغرافي للمعلمين ومراعاة ظروفهم الإجتماعية مشددًا على وضع سلات القمامة في الفصول والطرقات وجميع الفراغات لترسيخ ثقافة إلقاء القمامة في أماكنها .



