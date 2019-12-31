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اقتصاد

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البورى يسجل 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم 31 -12-2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:35 م
أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 وفقا لآخر تحديثات سوق العبور.

السمك البلطى

وسجّل كيلو سمك البلطي اليوم، الثلاثاء، سعرًا يتراوح بين 21 و24 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، والفليه البلطى تراوح بين 30 إلى 90 جنيها.

سمك قشر البياض

تراوح قشر البياض ما بين 50 و60 بانخفاض 4 جنيهات، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 50 إلى 60 جنيها، وبياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) 20 إلى 30 جنيها، وقراميط - شيلان 10 إلى 20 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 180 جنيها بزيادة 10 جنيهات.

سمك المكرونة

سجل سعر سمك المكرونة خليجى حوالى 30 جنيهًا، سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا وسجل سمك المكرونة السويسي 60 جنيهًا بارتفاع 6 جنيهات.

سمك البورى

وسجل سمك البوري "1" بـ50 جنيهًا بتراجع جنيه، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.

سمك البربون

تراوح بربون 1 من 40 الى 46 جنيها، بربون 2 من 32 الى 38 جنيها وبربون مجمد من 22 إلى 25 جنيها.

أسعار الجمبرى اليوم الثلاثاء:

وتراجعت أسعار الجمبرى اليوم الثلاثاء ما بين 10 إلى 20 جنيها وبلغ كيلو سمك الجمبري الجامبو حوالى 460 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد 165 جنيهًا، وجمبرى 1 سجل 370 جنيها، وسجل جمبرى 2 حوالى 270، وجمبرى 3 تراوح بين 90 إلى 180 جنيها.

السبيط والكابوريا

وتراوحت أسعار "سبيط - كاليماري - سابيا" ما بين 110 و160 جنيها، والكابوريا بين 30 إلى 150 جنيها للكيلو.
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