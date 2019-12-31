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اقتصاد

بالأسماء| تشكيل مجلس إدارة شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بدمياط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت الغرفة التجارية بدمياط عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة شعبة المقاولات بالغرفة التجارية وذلك بحضور محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس النواب.

وجاء التشكيل كالتالى: المهندس محمود حسان رئيسا للشعبة والمهندس وائل بقا نائب أول والمهندس حلمي بخيت نائب ثاني والمهندس محمد صبيحي سكرتيرا للشعبة وعضوية كلا من المهندس طلعت عادل والمهندس سمير بحوت والمهندس علي العدل.

وقد ناقش مجلس إدارة الشعبة فى أول جلسة له عدة موضوعات من أهمها التقدم بطلب لوزير الإسكان لإنشاء مقر للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بدمياط ومقرها الغرفة التجارية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الغرفة.

كما تم بحث آلية تعاون مع جهات إسناد المشاريع لمساعدة المقاولين المبتدئين وتقديم المساعدة المجانية للاشراف على أي مشروعات قومية بالمحافظة.
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