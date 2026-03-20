إيذانا بافتتاحه.. الرئيس السيسي يستقل المونوريل من محطة الفتاح العليم إلى محطة المال والأعمال

استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المونوريل من محطة الفتاح العليم إلى محطة المال والأعمال، إيذانا بافتتاحه .

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مونوريل شرق النيل الممتد من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة بطول 56.5 كم، كما استقل فخامة الرئيس وعدد من أسر الشهداء قطار المونوريل من محطة مسجد الفتاح العليم وحتى محطة حي المال والأعمال مرورا بمحطتي R1 ، و R2 بالعاصمة الجديدة.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك وفي يوم هام لقطاع النقل والمواصلات في مصر وايذاناً بتشغيل المشروع خلال الفترة القادمة لجمهور المواطنين.