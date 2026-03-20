أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: 120 مليون مصري يعيشون في أمن بفضل الله وبسبب ما قدمه الشهداء والمصابون.. كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي

الرئيس السيسي: 120 مليون مصري يعيشون في أمن بفضل الله وبسبب ما قدمه الشهداء والمصابون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.



كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي

وجه إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم، خلال أداءه خطبة عيد الفطر المبارك، رسالة للرئيس السيسي، قائلا “كل عام وحضرتك يا زعيم أمتي بخير.. كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز ومجد وفخر.. كل عام وخير أجناد الأرض على العهود والوعود أسودا تزأر على الحدود.. كل عام ورجال أمننا في ستر وامن وعافية.. كل عام وعلماء أمتي على القران يجتمعون وعلى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماضون.. كل عام وشعب مصر في أمن الله وأمانه”.

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان التصعيد الإقليمي ويحذران من مخاطر استمرار العنف

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي، لمناقشة التطورات الإقليمية، لا سيما التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

غير مستقر.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة طقس أول وثاني أيام العيد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة معنا اليوم وغدا، على الرغم من التحسن الموجود في فترة الصباح الباكر وصلاة العيد.

التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ

أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر

أكد عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، توفير أعداد مناسبة من الأتوبيسات لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، إلى جانب الدفع بسيارات حديثة ضمن خطة تطوير الخدمة.

خطيب المسجد النبوي: العيد مناسبة جميلة لتصفية النفوس من الأحقاد والعداوات

أكد الشيخ صلاح البدير خطيب المسجد النبوي، أن العيد مناسبة جميلة لتصفية النفوس من الأحقاد الكاملة والعداوات، ولا بد من الإبتعاد عن القطيعة وعدم التعامل كأعداء، ولا بد من تطهير القلوب والإستماع للنصائح.

قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من صلاة العيد بالمسجد الأقصى

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.



رئيس البرلمان الإيراني: استهدفنا المقاتلةالأمريكية F35 للمرة الأولى في العالم

أكد رئيس البرلمان الإيراني، استهدفنا المقاتلةالأمريكية F35 للمرة الأولى في العالم، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.



الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون

أكد الحرس الثوري الإيراني استمرار قدراته على إنتاج الصواريخ خلال فترة الحرب، مشددًا على عدم وجود أي نقص في المخزون العسكري، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



