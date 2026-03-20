الرئيس السيسي: 120 مليون مصري يعيشون في أمن بفصل الله وبسبب ما قدمه الشهداء والمصابون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أنه في عام 2012 مصر كانت تعيش أياما وأحوالا صعبة، مشيرا إلى أنه لا ينسى أبدا الجميل الكبير من الأسر التي قدمت شهداء ومصابين لمصر .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر عاشت فترة صعبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت 10 سنوات، مؤكدا أن مصر خاضت حربا ضروس ضد الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء حاربوا من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة، مؤكدا أن مصر بها 120 مليون يعيشون في أمن وأمان بفصل الله وبسبب ما قدمه الشهداء والمصابون.