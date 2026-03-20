خطيب المسجد النبوي: العيد مناسبة جميلة لتصفية النفوس من الأحقاد والعداوات

أكد الشيخ صلاح البدير خطيب المسجد النبوي، أن العيد مناسبة جميلة لتصفية النفوس من الأحقاد الكاملة والعداوات، ولا بد من الإبتعاد عن القطيعة وعدم التعامل كأعداء، ولا بد من تطهير القلوب والإستماع للنصائح.

وقال صلاح البدير، خلال خطبة عيد الفطر المبارك، من المسجد النبوي، إنه لا يوجد عيد لمن يقوم بعقوق والديه ولمن هجر إخوانه وأقاربه والذي لا يزورهم أو يجالسهم ولا يحتفل معهم بالعيد.

وتابع خطيب المسجد النبوي، أن خير الناس من يبدأ بالسلام، والتصافح والتسليم يعزز من الود ويقطع الخصومات والمشاحنات بين الناس.