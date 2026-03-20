الصحة: فرق الرعاية الحرجة والعاجلة تتابع 37 مستشفى في 11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية والإدارية والفنية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة تقوم حالياً بالمرور الميداني على 37 مستشفى في 11 محافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية الدقيقة لخطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم ومخازن الأزمات والكوارث، وضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الفرق تعمل بالتنسيق الكامل مع إدارات الرعاية الحرجة والعاجلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، حيث تقوم بالوقوف على مدى الجاهزية الفعلية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأمثل، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

ونوه الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية، إلى أهمية الاستعداد التام والتنفيذ الدقيق لخطة التأمين الطبي لإجازة عيد الفطر، مع متابعة كفاءة التشغيل بالأقسام الحرجة وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة استمرار عمل الخطوط الساخنة 137 و16474 على مدار الـ24 ساعة لسرعة التنسيق ونقل الحالات الحرجة ودعم التواصل الفوري بين الجهات المعنية، مما يعزز منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة ويحقق التدخل السريع والفعال لخدمة المرضى.

استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدورية

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدورية بكافة المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد في جميع محافظات الجمهورية، ويضمن سلامة وطمأنينة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.