تقليد أبوي سنوي.. الرئيس السيسي يشارك أطفال شهداء الوطن فرحتهم بعيد الفطر ويقدم لهم الهدايا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أطفال شهداء الوطن فرحتهم بعيد الفطر وقدم لهم الهدايا.



أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.

أعلن المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال السيد الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك حضورًا واسعًا من كافة قيادات الدولة، وقد استمع الرئيس إلى خطبة العيد والتي ألقاها الشيخ الدكتور السيد حسين عبد الباري، والتي قدم خلالها التهنئة إلى الرئيس وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أثنى على ما تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي من أمن وأمان واستقرار وعمران. وعقب الصلاة؛ تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس توجه بعد ذلك، وبرفقته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر مستقلاً المونوريل، ايذانا بإفتتاح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، والتي تتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم، حيث شارك الرئيس عدداً من الأطفال سعادتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقام بإهدائهم الهدايا بهذه المناسبة.