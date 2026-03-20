محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المُبارك بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، المهنئين بعيد الفطر المُبارك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، و عدد من نواب مجلسي النواب و الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة، وكلاء الوزارة، مديري عموم المديريات، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "حسب الله" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.