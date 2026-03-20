جوارديولا يهاجم قرارات الكاف: صدمة وغموض خلف الكواليس
سمية الخشاب تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك
أول أيام العيد| توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ.. صور
المنتج أحمد السبكي: بدون أسباب تم سحب الفيلم من دور العرض
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
في أول أيام عيد الفطر .. الذهب يرتفع 159 جنيهًا في تعاملات اليوم
صابرين تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.. شاهد
تعرف علي موعد ومكان شقيق خالد مرتجي.. تفاصيل
تزامنا مع أول أيام عيد الفطر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك في ظاهرة فلكية مبهرة بالأقصر
أول تعليق من جوارديولا بشأن مواجهة أرسنال بنهائي كأس الرابطة
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عم حسام غالي لاعب الأهلي السابق بكفر الشيخ
إنذار خطير .. حرب إيران تهدد ثلثي الاقتصاد الأمريكي بالشلل
ديني

خطيب الجامع الأزهر: الله بعث الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة مطمئنة

شيماء جمال

ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، خطبة الجمعة اليوم من رحاب الجامع الأزهر الشريف والتي جاءت بعنوان "صلة الأرحام ودورها في استقرار المجتمع".

وقال الدكتور العواري، إن الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، تحث تِلكم النصوص على تحقيق صلة الأرحام ، إذ بصلة الأرحام تتماسك المجتمعات وتبقي اللُحمة الأخوية متينة قوية، لا يمكن أن تؤثر فيها عوامل الزمن، تضيق حيث تبدأ في الأسرة الصغيرة التي تعد لبنة في المجتمع الكبير، فتأتي الأحاديث مؤكدة على تماسكها وترابطها والتراحم فيما بينها حتى لا ينفرط عقدها، فتتبعثر حباته وتزرع الفتن والخصومات والنزاعات بين أفراد الأسرة الصغيرة فتضعف قواها وتتلاشى التعاون بينها، وتنزع البركة من أعمارها وأرزاقها ويزول الصفاء والود والحب من قلوب أبنائها.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: ولعل في قول الله عزو وجل برهان صدق على مقصود الشرع الحكيم من تماسك المجتمع ، ففي أول أية من سورة النساء يخاطب الله الناس جميعا حسب الدائرة الأوسع والأرحب والأشمل بقوله : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا".

ودعا خطيب الجامع الأزهر، المسلمين في هذه الأيام المباركات أن يتقوا الله في الأرحام فلا يقطعوها، ففي قطيعة الرحم نقض لعهد الله بينهم وبينه سبحانه لأن الذي أمر بوصلها هو الله، فمن قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله، مستشهدا بقوله تعالى: " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ".

ونوه خطيب الجامع الأزهر، إلى أن صلة الرحم تزيد في العمر وتكون سببا في البركه في الأرزاق والأولاد، وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من سره أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه " ، مؤكدًا أن صلة الأرحام لا تحتاج المكافأة، فليس الواصل بالمكافئ كما جاء في الحديث ، ولكن الواصل من يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عما ظلمه، مطالبًا بالحرص على صلة الأرحام التي تورث الأبناء حبًا وودًا تماسكًا فيستقر المجتمع.

وأكد أن صلة الأرحام يجب أن تبقى لتتماسك لُحمة المجتمع، ويستقر ويسعد، فما أحوجنا في تلك الأيام العصيبة أن نستحضر معاني صلة الأرحام الذي تعد سببا في استقرار المجتمع ، والتي تبدأ من المجتمع الصغير المتمثل في الأسرة، وصولًا إلى المجتمع الكبير المتمثل في الأوطان والأمم.

وشدّد على أن البشرية يجمعها الرحم الأول، لكن نراها الآن قطعت ارحامها وعاست في الأرض فسادًا وعكرت صفو الوحدة الإنسانية واللحمة البشرية التي تجمعها رحم آدم وحواء، فنرى القوي يأكل الضعيف، رغم أن الله أرسل لها الرسل بشرائع السلام لتعيش آمنة مطمئنة فتنكرت لهدي السماء وأخذت طريقا وعرا تطبق فيه شريعة الغاب فأصيبت في مقتل وقف على سطحها سماسرة الحروب وتجار الأسلحة وأصحاب مصانع الدمار والخراب، ثلث البشرية يموت جوعا وإخوانهم من الأغنياء لا يلتفتون إليهم إنما خيرات الأرض وما تخرجه من كنوز يعود إلى مصانع الاسلحة الفتاكة فيقال القوي الضعيف فيقتل النساء والاطفال والشيوخ وتهدم البيوت والمدارس والجامعات ودور العبادة باسم حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

وأكد أن البشرية إن أرادت سلامًا وأمنًا واطمئنانًا وصلة للأرحام؛ عليها أن تقلع عن هذه الجرائم التي ترتكب في عصر يدعي فيه الأقوياء أنهم شعب الحضارات والحريات والديمقراطية "قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ" ألا فلتعد البشرية الله إلى هدي السماء وتتمسك بقيم السلام وتحقق الحرية بين أفرادها حتى تتوقف الحروب وتنقى البيئة ويصبح المجتمع تسوده الأخوة الصادقة فلا يضيع فقيرا ولا يموت جائع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

احمد حمدي

تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة

صلاة عيد الفطر

كيفية أدائها وصيغة التكبيرات.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع محافظات مصر

كيفية صلاة عيد الفطر - ميعاد صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وميعاد الصلاة في المحافظات

ترشيحاتنا

وفاة طفلين في المنوفية

إنقاذ الأب والأم.. مصرع طفلين إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالمنوفية

عيد الفطر

رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام عيد الفطر

صلاة العيد في أسوان

في أول أيام العيد.. محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد