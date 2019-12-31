نشرة الحوادث.. ضبط عاطل لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع لاستخدامها في النصب على المواطنين.. وإحباط توزيع ربع كيلو حشيش فى رأس السنة بشبين القناطر

-القبض على عاطلين بحوزتهما 31 طربة حشيش بسمالوط

-تحرير 139 مخالفة وضبط 18 سيارة بدون لوحات معدنية في حملة بالمنوفية



ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع واستخدامها في النصب على المواطنين.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيام عاطل بعرض تماثيل يشتبه فى أثريتها للبيع بمنطقة سكنه.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبحوزته على تمثال ذهبي اللون على هيئة قط فرعوني وتمثال من الجرانيت أسود اللون علي هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء وتمثال فرعوني فضي اللون " صغير الحجم " يشتبه فى أثريتها.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامها في النصب على المواطنين.



كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري قبل الترويج في رأس السنة وأعياد الكريسماس.



وكانت معلومات سرية وردت للعميد حازم سعد، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، بقيام المتهم "محمد. ا"، 28 سنة، عاطل، مقيم كفر شبين بدائرة مركز شبين القناطر، بالإتجار في المخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ويستعد لترويجها خلال احتفالات أعياد الكريسماس.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش محلي" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ 30900 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق.



فيما ألقى ضباط مركز شرطة سمالوط شمال المنيا القبض على عاطلين بحوزتهما 31 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائهما ليلة رأس السنة.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز سمالوط شرق بقيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط "عيسى. خ"، 33 سنة، عاطل، مقيم سمالوط البلد، و"ياسر. ا"، 34 سنة، عاطل، مقيم أبعادية الشريعي، وبحوزتهما 31 قطعة من الحشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مركز سمالوط، ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".



وبمناقشة المتهمين اعترفا بقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة المركز وضواحيها مقابل مبالغ مالية، وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة وللدفاع عن تجارتهم الآثمة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفى سياق متصل شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لضبط الحالة المرورية بالشوارع ورفع المخالفات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 32 حالة انتظار خاطئ تم التعامل الفوري معها ورفعها بالونش، وضبط 10 سيارات بدون رخصة تسيير، وضبط 8 سيارات بدون رخصة قيادة.



كما تم ضبط 18 سيارة بدون لوحات معدنية، وسحب رخص 3 سيارات لمخالفتها قواعد السير، وتم تسليم 8 تكاتك، و10 دراجات نارية بدون أوراق ملكية.



كما تم تحرير 139 مخالفة متنوعة خلال الحملة في مركز منوف.

