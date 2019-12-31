تداول 512 شاحنة و283 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر تداول 512 شاحنة بضائع و283 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 32 شاحنة و15 سيارة بينما تغادر السفينة سينا بريدج وعلى متنها 114 شاحنة و2 سيارة.



فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و نما اكسبريس وعلى متنهم 79 شاحنة و6 سيارة .



كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 19 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 56 شاحنة و3 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 32 شاحنة و6 سيارة بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة shanghai .M وعلى متنها 241 سيارة .



