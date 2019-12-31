السفارة المصرية بزامبيا توجه الشكر لـ نادي الزمالك

حرصت السفارة المصرية بزامبيا على توجيه الشكر لنادي الزمالك على فترة وجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة هانى زادة عضو مجلس الإدارة لمواجهة زيسكو الزامبي.



وأشادت السفارة بالأداء المشرف للبعثة والتي كانت مثالا يحتذى لنادي يمثل الرياضة المصرية بدولة إفريقيا.



واستطاع الزمالك انتزاع نقطة ثمينة من زامبيا بتعادل مرض إلى حد كبير بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد، أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وحافظ الزمالك بهذا التعادل على وجوده في وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل مازيمبي الكونغولي في الصدارة برصيد 7 نقاط وبريميرو دي أجوستو الأنجولي برصيد نقطتين.



ومن المقرر أن يستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.