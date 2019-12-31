في ليلة رأس السنة.. طريقة عمل كب كيك بابا نويل .. صور

يعد الاحتفال برأس السنة من أشهر الحفلات التى يهتم بها العديد من الناس فى الخارج، ولكن البعض الآخر يفضل الاحتفال فى المنزل، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل كب كيك بابا نويل.



مكونات الكب الكيك:

كب كيك فانيليا

مارشميلو صغير

فروستينج أبيض

جوز هند

فارمسيال أحمر



طريقة عمل كب كيك بابا نويل:

- يخرج الكيك من الفرن، ويترك حتى يبرد تمامًا.

- يزين الكيك بالفروستينج على شكل وجه بابا نويل، مع ترك فراغ في المنتصف.

- يوزع جوز الهند على الجزء السفلي من الكريمة لتكون ذقن بابا نويل.

- يوزع الفارمسيال الأحمر على الجزء العلوي ليكون طاقية بابا نويل.

- يوزع المارشيملو بشكل جمالي على الكب كيك.

- تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

- يرص في الطبق، ويقدم مع المشروب المفضل.

