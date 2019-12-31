فوربس: أوروبا يمكنها منع تركيا من التدخل في ليبيا بهذه الطريقة

قال مجلس فوربس، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تتحد على موقف مشترك بشأن ليبيا إذا كانت تريد منع أطراف ثالثة مثل تركيا من ممارسة نفوذها على البلد المنكوب بالحرب.





ولفتت المجلة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا، وهي خطوة من المتوقع أن يصادق عليها البرلمان التركي قريبا.





ويأتي القرار بعد أن وقع البلدان اتفاقية حدود بحرية وعسكرية في نوفمبر، مما أدى إلى إغضاب اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي لأن التنقيب عن النفط والحفر سيكون محدودًا بموجب الاتفاقية.





وأشارت فوربس إلى مساندة تركيا لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، لافتة إلى أن تركيا تعتبر نفسها لاعبا إقليميا بمنطقة الشرق الأوسط، في مواجهة لاعبين إقليميين آخرين على رأسهم مصر.





وأكدت المجلة أن الموقف الأوروبي المنقسم من الأزمة في ليبيا، هو أمر يسمح لتركيا بالتدخل هناك، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية تدعم المشير خليفة حفتر، في حين تدعم دول أخرى فائز السراج.



