نبيل الحلفاوي.. يهنئ متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد 2020

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد 202‪0 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏يا رب تكون كل سنة دايما أحسن لكم جميعا ولأحبائكم من اللي قبلها.

كل التمنيات والدعوات بالصحة والعافية وراحة البال وتحقيق الأمنيات".





وانهالت التعليقات بالتهنئة وجاءت بين "‏‎كل سنة وكل لحظة وحضرتك بخير وصحة وسعادة وفرحة والعائلة الكريمة يا قبطان يا رب" و "‏‎كل سنة وحضرتك طيب ودايما روحك مفعمة بحب الأهلي" و"‏‎‏‎ربنا يجعلها سنة خير عليك يا أستاذ نبيل وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله".



