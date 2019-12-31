نبيل الحلفاوي.. يهنئ متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد 2020

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد 2020 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "يا رب تكون كل سنة دايما أحسن لكم جميعا ولأحبائكم من اللي قبلها.
كل التمنيات والدعوات بالصحة والعافية وراحة البال وتحقيق الأمنيات".
وانهالت التعليقات بالتهنئة وجاءت بين "كل سنة وكل لحظة وحضرتك بخير وصحة وسعادة وفرحة والعائلة الكريمة يا قبطان يا رب" و "كل سنة وحضرتك طيب ودايما روحك مفعمة بحب الأهلي" و"ربنا يجعلها سنة خير عليك يا أستاذ نبيل وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله".
ساعات قليلة ويشهد العالم قدوم العام الميلادي الجديد وسط ترقب واحتفال عدد كبير من المواطنين حول العالم بحلول عام 2020 في أجواء مليئة بالبهجة والسرور التي تجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بنهاية العام الحالي واستقبال عام جديد.