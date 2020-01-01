مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

يشهد اليوم، الأربعاء 1-1-2020 إقامة عدد من المواجهات في الدوري الإنجليزي والمصري والإماراتي، حيث يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المواعيد في التقرير التالي..
**الدوري المصري
- الاتحاد السكندري VS المقاولون العرب 14:30
- الاسماعيلي VS إنبي 17:00
- مصر المقاصة VS الأهلي 19:30
** الدوري الإنجليزي
- بيرنلي VS استون فيلا 14:30
- برايتون VS تشيلسي 14:30
- نيوكاسل يونايتد VS ليستر سيتي 17:00
- ساوثهامتون VS توتنهام هوتسبر 17:00
- واتفورد VS وولفرهامبتون 17:00
- مانشستر سيتي VS ايفرتون 19:30
- وست هام يونايتد VS بورنموث 19:30
- نورتيش سيتي VS كريستال بالاس 19:30
- أرسنال VS مانشستر يونايتد 22:00
** دوري الخليج العربي الاماراتي
- الجزيرة VS النصر 16:15
- اتحاد كلباء VS خورفكان 16:15
- الشارقة VS الوحدة 18:45.
**دوري الدرجة الثانية المصري
- فاركو VS بلدية المحلة 14:30
** كأس خادم الحرمين الشريفين
- الاتحاد VS الفتح 17:30
**الدوري المصري
- الاتحاد السكندري VS المقاولون العرب 14:30
- الاسماعيلي VS إنبي 17:00
- مصر المقاصة VS الأهلي 19:30
** الدوري الإنجليزي
- بيرنلي VS استون فيلا 14:30
- برايتون VS تشيلسي 14:30
- نيوكاسل يونايتد VS ليستر سيتي 17:00
- ساوثهامتون VS توتنهام هوتسبر 17:00
- واتفورد VS وولفرهامبتون 17:00
- مانشستر سيتي VS ايفرتون 19:30
- وست هام يونايتد VS بورنموث 19:30
- نورتيش سيتي VS كريستال بالاس 19:30
- أرسنال VS مانشستر يونايتد 22:00
** دوري الخليج العربي الاماراتي
- الجزيرة VS النصر 16:15
- اتحاد كلباء VS خورفكان 16:15
- الشارقة VS الوحدة 18:45.
**دوري الدرجة الثانية المصري
- فاركو VS بلدية المحلة 14:30
** كأس خادم الحرمين الشريفين
- الاتحاد VS الفتح 17:30