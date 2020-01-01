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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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نور عادل
يشهد اليوم، الأربعاء 1-1-2020 إقامة عدد من المواجهات في الدوري الإنجليزي والمصري والإماراتي، حيث يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المواعيد في التقرير التالي..


**الدوري المصري

- الاتحاد السكندري VS المقاولون العرب 14:30
- الاسماعيلي VS إنبي 17:00
- مصر المقاصة VS الأهلي 19:30


** الدوري الإنجليزي
- بيرنلي VS استون فيلا 14:30
- برايتون VS تشيلسي 14:30
- نيوكاسل يونايتد VS ليستر سيتي 17:00
- ساوثهامتون VS توتنهام هوتسبر 17:00
- واتفورد VS وولفرهامبتون 17:00
- مانشستر سيتي VS ايفرتون 19:30
- وست هام يونايتد VS بورنموث 19:30
- نورتيش سيتي VS كريستال بالاس 19:30
- أرسنال VS مانشستر يونايتد 22:00

** دوري الخليج العربي الاماراتي
- الجزيرة VS النصر 16:15
- اتحاد كلباء VS خورفكان 16:15
- الشارقة VS الوحدة 18:45.

**دوري الدرجة الثانية المصري
- فاركو VS بلدية المحلة 14:30

** كأس خادم الحرمين الشريفين
- الاتحاد VS الفتح 17:30
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