مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

يشهد اليوم، الأربعاء 1-1-2020 إقامة عدد من المواجهات في الدوري الإنجليزي والمصري والإماراتي، حيث يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المواعيد في التقرير التالي..





**الدوري المصري



- الاتحاد السكندري VS المقاولون العرب 14:30

- الاسماعيلي VS إنبي 17:00

- مصر المقاصة VS الأهلي 19:30





** الدوري الإنجليزي

- بيرنلي VS استون فيلا 14:30

- برايتون VS تشيلسي 14:30

- نيوكاسل يونايتد VS ليستر سيتي 17:00

- ساوثهامتون VS توتنهام هوتسبر 17:00

- واتفورد VS وولفرهامبتون 17:00

- مانشستر سيتي VS ايفرتون 19:30

- وست هام يونايتد VS بورنموث 19:30

- نورتيش سيتي VS كريستال بالاس 19:30

- أرسنال VS مانشستر يونايتد 22:00



** دوري الخليج العربي الاماراتي

- الجزيرة VS النصر 16:15

- اتحاد كلباء VS خورفكان 16:15

- الشارقة VS الوحدة 18:45.



**دوري الدرجة الثانية المصري

- فاركو VS بلدية المحلة 14:30



** كأس خادم الحرمين الشريفين

- الاتحاد VS الفتح 17:30