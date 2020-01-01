محافظ الدقهلية يتفقد مساكن التعاونيات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم مساكن التعاونيات "كمبوند الياسمين" كما أطلق عليها المحافظ بحضور المهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة.



وقال محافظ الدقهلية إن الهدف من زيارته للمساكن وضع التصور الافضل وتعظيم الاستفادة من المساحات الموجودة بما يصب في صالح المواطنين.



وطلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من القائمين على أعمال المساكن بالحفاظ على السور المحيط بها وإقامة عددا من البوابات للدخول والخروج للحفاظ على خصوصية المكان.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الإسكان بعرض تصور لإقامة مول تجاري على مساحة تبلغ 800 متر مربع تقريبا تطل على الشارع الرئيسي بجوار مسجد الحمد على أن يتم إقامة جراج للسيارات.



وأكد محافظ الدقهلية على أنه جاري اجراءات التسكين للوحدات السكنية واستخراج التراخيص اللازمة لطرح المحلات للبيع للجمهور.