AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأمانة والإخلاص طريق البناء والتقدم.. حملة توعوية للبحوث الإسلامية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:56 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، حملة توعوية شاملة بعنوان «الأمانة والإخلاص.. طريق البناء والتقدم»، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد 2020، حيث يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإليكتروني من خلال موقع المجمع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتي في إطار الخطة التوعوية الكبيرة التي يقوم بها الأزهر الشريف بشكل غير تقليدي في التواصل مع الناس، وفي إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وتستهدف الحملة توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل تحديا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي.

أضاف أن الحملة تستهدف بيان أهمية أن يؤدي كل فرد في المجتمع الأمانة الملقاة على عاتقه بأكمل وجه، وأن يكون مسئولًا عن أداء دوره تجاه وطنه والحفاظ عليه والمشاركة في توعية الآخرين بأداء واجباتهم كما ينبغي، ورفض كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح الناس أو يمس حقوقهم.

أشار الأمين العام إلى أن الحملة تتناول أهمية البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن وتنميته والنهوض به؛ حيث تقع على الجميع مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات، وضرورة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية، ودعم جهود الدولة في جميع المجالات للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل طيب للمواطنين المصريين، والعمل المشترك لأجل رفض كل أنواع الفساد التي تقضي على أية إنجازات تقود الوطن ومؤسساته إلى الرقي والتقدم.

وأكد أن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية المختلفة التي ينظمها بشكل دوري للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، مع التركيز على أهمية توعية النشء بالقيم المجتمعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد الأزهر في أسبوع.. زيادة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي .. الطيب لوفد الكنائس الألمانية: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

الأزهر يواصل لقاءاته التوعوية لتنفيذ فعاليات ‏حملة حياتك أمانة.. حافظ عليها

البحوث الإسلامية: نفذنا 3542 قافلة دعوية بالمحافظات خلال 2019

البحوث الإسلامية: تنفيذ آلاف اللقاءات المباشرة مع الناس عبر 49 حملة توعوية

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان «السلام الأسري.. ضرورة مجتمعية»

في تقرير حصاده لعام 2019.."البحوث الإسلامية": نفذنا (53) ألف لقاء وندوة و (16) ألف مقهى ثقافي

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

في الركعة الثالثة من كل صلاة هل نقرأ الفاتحة فقط أم معها سورة قصيرة

بعد حكم حبس احمد عبد الله محمود .. هجوم ضاري على طليقته سارة نخلة

الشرنوبي وخطيبته | لحظات رومانسية تجمعهما بعمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد..محمود الخطيب على كرسي متحرك بالسعودية

بـ رومانسية لافتة.. شاهد آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

بعد فقدان الأمل.. مريضة تخالف التوقعات وتستيقظ من غيبوبة دامت 7 أشهر