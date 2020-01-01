صقيع وطقس غير مستقر.. انخفاض الحرارة لـ10 وسقوط أمطار فى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، طقسًا غير مستقر، صاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى حد الصقيع، و سجلت درجة الحرارة 10 درجات مئوية مساءً، وبلغت شدة الرياح نحو 5 كم/ ساعة.



فيما تعرضت المحافظة إلى سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بمراكز بيلا والحامول والرياض ومطوبس والبرلس، وذلك تأثرًا بنوة عيد الميلاد، التي من المقرر أن تستمر على مدار يومين.



ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة متابعة حالة الطقس على مدار الساعة، والاستعداد التام لمتابعة ورفع آثار ومخلفات الأمطار من الشوارع.

