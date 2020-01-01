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محافظات

منع المبيت في الشوارع.. محافظ قنا يوجه بتنظيم عمل جرارات نقل القصب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:11 م
اللواء أشرف الداودىمحافظ
اللواء أشرف الداودىمحافظ قنا،
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يوسف رجب
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مصانع  شركات السكر بقوص ودشنا ونجع حمادي، استعدادًا لبدء موسم عصير قصب السكر، بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة. 

وجّه "الداودى"، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بكافة مراحل نقل المحصول من أماكن زراعته حتى وصوله إلى المصنع. 

أعطي "الدوادي"، تعليمات لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية  وعدم السماح للجرارات بالسير بحمولة أكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظًا علي سلامة المواطنين. 

كما وجّه الداودى، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كافة الإشغالات من علي جوانب الطرق الرئيسية والداخلية خاصة القريبة من المصانع، وأوصى بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدبير عدد من عمال النظافة اليومية لرفع مخلفات الناتجة عن عمليات نقل المحصول بالطرق وحفاظًا علي المظهر الجمالي للمدن. 

جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي 120 ألفاً و480 فداناً تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية يتم توريد حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.
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