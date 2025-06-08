يشبهك قلبي.. أصيل هميم تبدأ حفل عيد الأضحى بالإمارات

بدأت الفنانة العراقية أصيل هميم، حفلها الغنائي في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

وظهرت أصيل هميم، خلال الحفل بفستان طويل باللون الأحمر والفضي، وبدأت الحفل بأغنية يشبهك قلبي، التي تفاعل معها الجمهور.

أعمال أصيل هميم

وكان أحدث أعمال الفنانة أصيل هميم، هو ميني ألبوم بعنوان "تكفى لا تزعل"، طرحته في بداية العام الماضي 2024.

وضم ألبوم أصيل هميم، أربع أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وهى "تكفى لا تزعل" كلمات الأمير سعود بن عبدالله توزيع سيروس، "بختصر لك" كلمات علي مساعد ، توزيع زيد نديم ، "شوفوا حبيبي" كلمات علي مساعد ، توزيع بشار سلطان "ورده حمراء" كلمات أحمد علوي ، توزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، أغنيات تتناغم مع المناسبة والأجواء الرومانسية لعيد الحب.

أصيل هميم في ألبومها "تكفى لا تزعل" ، تحلق طربًا وإبداعًا، من خلال رؤية فنية متطورة، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط حرص أصيل بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت السارة للجمهور، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.

وكشفت أصيل هميم عن امتنانها بالدعم الكبير الذي منحه لها الموسيقار طلال، مؤكدة سعادتها بتقديم ميني ألبوم "تكفى لا تزعل" الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، يناسب عيد الحب، ويحمل رؤية فنية متنوعة واسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي .

وأضافت: متحمسة ومتفائلة بقوة لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة مع ألحان الموسيقار طلال وأتمنى أن يستمر هذا التعاون بيننا وتقديم أعمال فنية ناجحة، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية ، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور .

وفي النهاية قالت أصيل هميم : أقدم ألبوم "تكفى لا تزعل" بمزاج عالي وتركيز بكل تفاصيل الجمل اللحنية حتى بلغت سقف طموحاتي بالأداء، وأقدم العمل هدية لجمهوري الكريم، وأتمنى أن ينال إعجابهم.