مكرم محمد أحمد: صناعات النسيج والأثاث والجلود لها رونق خاص في مصر ويجب تطويرها خلال 2020...فيديو

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام،إن عام 2020 يحمل اول تحدى الي مصر وهو ان تحقق تقدم كبير في مجال الصناعة كما ان مصر هي 3 دولة في معدل التنمية بعد الصين والهند حتى يتم تحسين ظروفها الاقتصادية وتحسين جوده الحياة .
وأضاف" مكرم محمد أحمد"خلال لقائة في برنامج"حديث المساء" المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"،أن الصناعة في مصر يجب ان تركز على أهداف واضحة مثل صناعات النسيج لأنها تمثل ميزة نسبية مصرية وصناعة السكر أيضا تمثل قيمة نسبية مصرية.
وأوضح"مكرم محمد أحمد"أن مصر اهتمت بصناعة الأثاث في مدينة دمياط وهذا نموذج مشرف بالاضافة الي ان هذا يفتح أبواب فرص العمل الجديدة ويفتح الباب أمام وظائف حقيقية تقوم برفع معدلات التنمية .
وتابع"مكرم محمد أحمد "أن زيادة معدلات التنمية تحقق بالفعل تغيرا وجوده في حياة المصريين كما يجب علي الشباب التدريب علي العمل والتدريب المهني حتى نقوم برعاية كل الصناعات الجديده وهذا برنامج شامل و يدخل في اهتمامات مصر 2020 .
واستكمل"مكرم محمد أحمد"ان مشروعات أنفاق قناة السويس تحقق التنمية الشاملة في سيناء والاستغلال الأمثل لثرواتها ويجب ان يكون لدينا عمال مهره حتى يشارك في صناعة جيدة .
وأضاف" مكرم محمد أحمد"خلال لقائة في برنامج"حديث المساء" المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"،أن الصناعة في مصر يجب ان تركز على أهداف واضحة مثل صناعات النسيج لأنها تمثل ميزة نسبية مصرية وصناعة السكر أيضا تمثل قيمة نسبية مصرية.
وأوضح"مكرم محمد أحمد"أن مصر اهتمت بصناعة الأثاث في مدينة دمياط وهذا نموذج مشرف بالاضافة الي ان هذا يفتح أبواب فرص العمل الجديدة ويفتح الباب أمام وظائف حقيقية تقوم برفع معدلات التنمية .
وتابع"مكرم محمد أحمد "أن زيادة معدلات التنمية تحقق بالفعل تغيرا وجوده في حياة المصريين كما يجب علي الشباب التدريب علي العمل والتدريب المهني حتى نقوم برعاية كل الصناعات الجديده وهذا برنامج شامل و يدخل في اهتمامات مصر 2020 .
واستكمل"مكرم محمد أحمد"ان مشروعات أنفاق قناة السويس تحقق التنمية الشاملة في سيناء والاستغلال الأمثل لثرواتها ويجب ان يكون لدينا عمال مهره حتى يشارك في صناعة جيدة .