مكرم محمد أحمد: الدولة تتقدم للأمام وتحسنت أحوال المصريين في عهد السيسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن هناك مشروعات قومية كبرى تغطي صناعات متنوعة ومدن مخصصة للصناعات كثيفة ومزودة بالإمدادات بأساليب تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى معونتها على تصدير منتجاتها وتنشيطها.



وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال حواره لبرنامج "حديث المساء" الذي يذاع على فضائية"ام بي سي مصر"، أن المشروعات القومية الضخمة تعمل على خفض نسبة البطالة ورفع مستوى الحياة وزيادة الناتج المحلي.



وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن المشروعات القومية توفر فرص عمل، كما شهدنا مشروعات في محافظة" دمياط" وغيرها من المدن الصناعية الكبرى، مضيفا أن هناك نتائج تؤكد حجم التصدير يتزايد وهناك نقص ملحوظ في معدلات البطالة، وفرص عمل متوفرة.



ولفت مكرم محمد أحمد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد في خطاباته ولقاءاته، أن حياة المصريين تتحسن ، والدولة تتقدم ولا فرصة للتراجع للوراء، مؤكدا أن الدولة تتقدم نحو الامام و للأفضل في عهد الرئيس السيسي.



وأوضح مكرم محمد أحمد، أنه علي الرغم من شكوى بعض المواطنين، بأن المشاريع لم تحقق فائدة مباشرة، ولكن البعض يشيد بفرص التقدم المتاحة، مشيرا إلى أن فرصة العمل هي أغلى ما يمكن أن تقدمه وتمنحه الدولة لمواطنيها.