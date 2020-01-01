فرد الحراسة هل يمكن له ترك صلاة الجمعة

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز لفرد الأمن أن يصلي الجمعة ظهرًا، وعلى أصحاب الشركات أن يبدلوا أفراد الأمن بحيث لايهمل فرد الأمن كل صلوات الجمعة .



قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حارس الأمن أو أفراد الجيش والشرطة الذين يلتزمون بنوبة الحراسة ولا يوجد من ينوب عنهم جاز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرًا.



وأضاف الجندي في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه إذا كان يوجد أكثر من شخص فى نوبة حراسية واحدة فعليهم أن يتناوبوا فيما بينهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن جميع أفراد الشرطة والجيش الذين يؤدون أعمالهم فى المكاتب تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسقط عنهم.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كانوا داخل المكتب أكثر من شخص يجوز لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة وهم بداخله على أن يقوم أحدهم بأداء خطبتين قصيرتين يتخللهما جلسة صغيرة، وأن يبدأها الإمام بالحمدلله والصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) ثم يذكر بعد ذلك آية قرآنية وحديث عن رسول الله، ثم يدعوا للمسلمين وبعد ذلك يقيم الصلاة.



