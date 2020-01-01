رويترز: ميشال عون استقبل كارلوس غصن بحرارة.. وهؤلاء وراء تهريبه من اليابان

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، الهارب من قضايا فساد في اليابان.



ونقلت عن مصدرين مقربين من غصن قولهما إن ميشال عون استقبله بعد قيام شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية.



وأضاف المصدران أن عون استقبل غصن بحرارة يوم الاثنين بعد وصوله إلى بيروت قادما من اسطنبول على متن طائرة، مشيرا إلى أن غصن صار يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة.



وتابعا أن غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به في الرئاسة، على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه.



ونفى مستشار إعلامي في مكتب عون لقاء الرئيس اللبناني مع غصن.



وكانت السلطات اللبنانية قد صرحت أنه كارلوس غصن دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة وأنه لن تتم ملاحقته.



وقرر كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" عقد مؤتمر صحفي في الثامن من يناير الجاري، بحسب ما ذكرته "رويترز" في وقت سابق.





