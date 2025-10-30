إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط

أُصيب 7 أشخاص بقرية بني محمد بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور أثناء سيرهم بشوارع القرية .



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتعرض 7 أشخاص لعقر كلب مسعور بقرية بني محمد ما أسفر عن اصابتهم باصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإعطاؤهم المصل اللازم. و تم إخطار مديرية الطب البيطري بأسيوط، والتي انتقلت فرقها إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.