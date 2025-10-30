قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
حوادث

إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط

إيهاب عمر

أُصيب 7 أشخاص بقرية بني محمد بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور أثناء سيرهم بشوارع القرية .


تعرض 7 أشخاص لعقر كلب مسعور

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتعرض 7 أشخاص لعقر كلب مسعور بقرية بني محمد ما أسفر عن اصابتهم باصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإعطاؤهم المصل اللازم. و تم إخطار مديرية الطب البيطري بأسيوط، والتي انتقلت فرقها إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

