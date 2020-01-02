الآن.. أمطار على واحة سيوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

شهدت واحة سيوة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، هطول أمطار، متوسطة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وعدم استقرار في الأحوال الجوية.
وتم إعلان حالة الاستنفار والاستعداد القصوى بالواحة، مع التعامل الفوري والسريع مع هطول الأمطار.
كما تم تعامل مجلس سيوة مع هطول الأمطار بالمدينة وعلى طريق (مرسى مطروح – سيوة) بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بسيوة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسود طقس صباح اليوم، الخميس، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بمطروح خاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة مع ارتفاع في أمواج البحر.