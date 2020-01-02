الآن.. أمطار على واحة سيوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

شهدت واحة سيوة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، هطول أمطار، متوسطة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وعدم استقرار في الأحوال الجوية.





وتم إعلان حالة الاستنفار والاستعداد القصوى بالواحة، مع التعامل الفوري والسريع مع هطول الأمطار.





كما تم تعامل مجلس سيوة مع هطول الأمطار بالمدينة وعلى طريق (مرسى مطروح – سيوة) بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بسيوة.



