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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 2 -1- 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 08:21 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 2 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه
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