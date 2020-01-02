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حوادث

فى مطاردة بالسيارات.. مقتل موظف على يد عاطل بمصر القديمة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:09 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
لقى موظف بشركة مصرعه أثر اصابته بطلق نارى على يد عاطل حرضه ٢ أخرين لارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة الذى وجه بتشكيل فريق بحث لسرعه القبض على المتهمين الهاربين.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبالها مندوب بشركة للشحن بالمعادي(مصاب بطلق ناري بالظهر ولا يمكن استجوابه).


بالانتقال والفحص تم التقابل مع شاهد الواقعة " صديق المصاب " ويعمل سائق بشركة قرر بأنه عقب خروجه من مطعم بحى دار السلام وبصحبته صديقه المصاب وآخران وحال سيره بسيارته بطريق كورنيش النيل انحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون " لم يتمكن من التقاط ارقامها " وقام قائدها باطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه مما أدى لحدوث إصابته، وكذا تلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها ملك عاطل وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من أثنان من أصدقائه هاربان وأقر بأنه نظرًا لسابقة حدوث مشاجرة بين المتهمان الهاربان وبين المجني عليه منذ حوالي 3 شهور حال تواجدهما والمجني عليه بإحدى الملاهي الليلية، وعقب علمهما بتواجد المجني عليه بالمطعم قام بانتظاره وتتبعه بالسيارة ملكه حتى وصوله لمحل الواقعة وارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه.

تم بارشاده ضبط السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة تبين أنه مبلغ بسرقته.

بمناقشته عن مصدر السلاح الناري المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص (جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) نظير تعاملات بينهم في مجال بيع وشراء المواد المخدرة.

فى وقت لاحق توفى المجني عليه متأثرًا بإصابته بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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