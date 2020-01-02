أغنية عن بكتيريا السالمونيلا تتصدر التريند | كل ما تريد معرفته عنها

تصدرت أغنية سالمونيلا التريند بعد ساعات قليلة من إطلاقها على يوتيوب.





ويقدم الأغنية الفنان تميم يونس، والذي هاجم خلالها الفتيات، ووصفهن بـ"السالمونيلا".





وتعد بكتيريا السالمونيلا المسبب الرئيسى للإصابة بمرض التيفويد والتسمم الغذائي وتوجد بكتيريا السالمونيلا في القناة الهضمية و تنتقل إلى الإنسان نتيجة تناوله الأطعمة والمياه الملوثة





ووفقا لموقع هيلث من الممكن محاربة هذه البكتيريا وقتلها عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده.





وتعد أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا القىء والإسهال الشديد وأوجاع بالبطن وارتفاع حرارة الجسم.





ويمكن علاج السالمونيا من خلال تناول المضادات الحيوية وتناول السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.



