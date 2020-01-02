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أخبار البلد

القومى للمرأة: نشكر الرئيس على مبادرة صحة السيدات الحوامل

الخميس 02/يناير/2020 - 05:43 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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امل مجدى
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهه بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالي، للكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للمبادرة الرئاسية واهتمام الرئيس الشخصي بالمرأة المصرية بشكل عام وبصحتها بشكل خاص، وإطلاق العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية في مختلف المحافظات بداية من حملة 100 مليون صحة إلى جانب المبادرة التى أطلقها خلال العام الماضي لدعم صحة المرأة المصرية وفحص السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي وصولا إلى مبادرة " صحة السيدات الحوامل " التى سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع إلى إيمانه بأن صحة المرأة من صحة الأسرة ومن صحة مصر، مؤكدة  أهمية المبادرة والاهتمام بصحة وسلامة المرأة الحامل وجنينها، وتوفير العلاج والكشف اللازم لهما.

وأشارت مايا مرسي إلى أن المجلس سيعمل من خلال لجنة الصحة والسكان بالمجلس بقيادة الدكتورة أحلام حنفي وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتوعية بالمبادرة ورسائلها من خلال القوافل الطبية والتثقيفية المختلفة، ومن خلال حملات طرق الأبواب، للوصول بالحملة إلى أكبر عدد من السيدات في مختلف المحافظات.
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