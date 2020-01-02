حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي .. والفرق بينها وتحرمي علي كحرمة أختي.. الإفتاء توضح| فيديو

حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي.. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَ كظهر أمي، وقوله: تحرمي علي كحرمة أمي وأختي.
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وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ؟ أن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كلمة من صريح الظهار، موضحًا أن الظهار يعني أن يحرم الرجل معاشرة زوجته مع بقائها في ذمته.
وأضاف أن الرجل إذا قال تلك الكلمة وهو مدرك قاصد لما يقول في حالة من الأهلية الكاملة؛ فحينها تجب عليه كفارة الظهار، لافتًا إلى أن قول الرجل: تحرمي علي كحرمة أمي وأختي؛ هي كلمة كنائية تحتمل الظهار والطلاق وكذلك يحتمل أنه لا يعرف معناها بل يقول كلامًا يعبر به عن غضبه.
وأفاد مدير إدارة الفتوى المكتوبة بأن هذه الكلمات التي يتلفظ بها الزوج تدرج تحت قول الله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ(2)» المجادلة، مستشهدًا بالآية على أن التلفظ بها غير جائز.
ولفت إلى أن ألفاظ الظهار والطلاق الكنائية، يرجع فيها إلى حالة الرجل وإلى اللفظ الذي نطق به لكي يحقق المفتي المناط أي إنزال الحكم المناسب على الواقع الذي يناسبه.
هل كفارة يمين الظهار واجبة قبل الرجوع للزوجة؟
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا جامع الزوج زوجته التي حلف عليها يمين الظهار وهو أن يقول لها: «أنتِ علىّ كظهر أمى، أو تحرمى عليّ حرمة أمى» فهذه العلاقة حرام شرعا.
وأضاف «هاشم» في تصريح له، أنه لابد على الزوج أن يؤدى كفارة الظهار قبل أن يجامع زوجته، موضحا أن كفارة الظهار هى أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما قبل أن يجامع زوجته.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله تعالى: « وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
حكم يمين الظهار وهل له كفارة؟
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا تثبت هذه اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.
وأوضح أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انت عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.
وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
مفهوم يمين الظهار وكفارته
أكد الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ان الظهار كان في الجاهلية يعد طلاقا ومعناه ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر أمي أي محرمة عليه مثل أمه وأخته.
وأوضح: "إذا قال الرجل لزوجته" أنت محرمة عليّ "فقط دون ذكر الأم او الأخت فليس هذا ظهارا وتعتبر كيمين الطلاق العادي، أما إذا قال: "أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي" فهذا ظهار.
وأضاف في تصريح له، ان من يقع في هذا الأمر عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل ان يتماسا، وهذا شرط لإتمام الكفارة فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
اقرأ أيضًا: أستاذ شريعة: من حلف على زوجته بـ «تحرمي عليّ مثل ثدي أمي» عليه كفارة الظهار
وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ؟ أن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كلمة من صريح الظهار، موضحًا أن الظهار يعني أن يحرم الرجل معاشرة زوجته مع بقائها في ذمته.
وأضاف أن الرجل إذا قال تلك الكلمة وهو مدرك قاصد لما يقول في حالة من الأهلية الكاملة؛ فحينها تجب عليه كفارة الظهار، لافتًا إلى أن قول الرجل: تحرمي علي كحرمة أمي وأختي؛ هي كلمة كنائية تحتمل الظهار والطلاق وكذلك يحتمل أنه لا يعرف معناها بل يقول كلامًا يعبر به عن غضبه.
وأفاد مدير إدارة الفتوى المكتوبة بأن هذه الكلمات التي يتلفظ بها الزوج تدرج تحت قول الله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ(2)» المجادلة، مستشهدًا بالآية على أن التلفظ بها غير جائز.
ولفت إلى أن ألفاظ الظهار والطلاق الكنائية، يرجع فيها إلى حالة الرجل وإلى اللفظ الذي نطق به لكي يحقق المفتي المناط أي إنزال الحكم المناسب على الواقع الذي يناسبه.
هل كفارة يمين الظهار واجبة قبل الرجوع للزوجة؟
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا جامع الزوج زوجته التي حلف عليها يمين الظهار وهو أن يقول لها: «أنتِ علىّ كظهر أمى، أو تحرمى عليّ حرمة أمى» فهذه العلاقة حرام شرعا.
وأضاف «هاشم» في تصريح له، أنه لابد على الزوج أن يؤدى كفارة الظهار قبل أن يجامع زوجته، موضحا أن كفارة الظهار هى أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما قبل أن يجامع زوجته.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله تعالى: « وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
حكم يمين الظهار وهل له كفارة؟
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا تثبت هذه اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.
وأوضح أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انت عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.
وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
مفهوم يمين الظهار وكفارته
أكد الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ان الظهار كان في الجاهلية يعد طلاقا ومعناه ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر أمي أي محرمة عليه مثل أمه وأخته.
وأوضح: "إذا قال الرجل لزوجته" أنت محرمة عليّ "فقط دون ذكر الأم او الأخت فليس هذا ظهارا وتعتبر كيمين الطلاق العادي، أما إذا قال: "أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي" فهذا ظهار.
وأضاف في تصريح له، ان من يقع في هذا الأمر عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل ان يتماسا، وهذا شرط لإتمام الكفارة فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.