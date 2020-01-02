بعد الكشف عن صور جديدة لاكتمال مشروع سد النهضة.. مصر ترد بهذه الإجراءات



وجاء اجتماع الرئيس السيسي ليؤكد "حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث - مصر - اثيوبيا - السودان - بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية"، وذلك وفق بيان صادر عن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



الاجتماع أيضا تطرق أيضا إلى الأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عقب موافقة البرلمان التركي عصر اليوم الخميس، على مذكرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



لكن أزمة سد النهضة لا تزال تشغل المجتمع المصري، وهو ما ظهر حين تصدر هاشتاج سد النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا في فترة قصيرة.



وجاء اهتمام القيادة السياسية ومجلس الأمن القومي في هذه التوقيت، عقب نشر الإذاعة الإثيوبية صورا جديدا لسد النهضة تظهر اقتراب اكتمال المشروع.



وجاءت تلك الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن "سد النهضة.



ويعقد الاجتماع يومي 9 و10 يناير الجاري لاستكمال النقاشات والمفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وقبل أيام أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، أن نحو 70٪ من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023.



وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في ختام الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث بالخرطوم، بحضور ممثلي الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، أن هناك تقاربا كبيرا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



وأشار إلى اختلافات في بعض وجهات النظر بين الدول الثلاث، سيتم بحثها في الاجتماع الرابع المزمع عقده بأديس أبابا مطلع الشهر المقبل.

حل هاتشاج سد النهضة ضمن الوسوم الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، لبحث المفاوضات الجارية حول السد.