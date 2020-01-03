في عيد ميلاد ميل جيبسون .. تعرف على عمره الحقيقي وثروته

تعددت مواهبه الفنية بين الإخراج والتمثيل، لذلك ظل النجم العالمي ميل جيبسون أسطورة في السينما العالمية من الصعب تكرارها وصاحب الأدوار الأشهر في العالم، ويحتفل اليوم ميل جيبسون بعيد ميلاده الذي يصادف الثالث من شهر يناير.



يكمل ميل جيبسون اليوم عامه الـ64 فهو من مواليد 3 يناير 1956، في ولاية نيويورك الأمريكية ويحمل الجنسية الأسترالية أيضًا لأنه عاش طفولته في أستراليا مع أسرته الذي انتقلت هناك وهو في الـ12 من عمره.



تبلغ ثروة ميل جيبسون 425 مليون دولار أمريكي، ففي فترة التسعينات كان ميل جيبسون من النجوم الأعلى أجرا في السينما الأمريكية.



حصل ميل جيبسون على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن فيلمه Brave heart وأيضا على جائزة أفضل فيلم عام 1995 وترشح لجائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب مرتين.

